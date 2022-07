VluchtelingenWerk wil naar de rechter om opvangcrisis

Het opvangprobleem is ook in de provincie Utrecht goed zichtbaar. Zo ving Utrecht in de Jaarbeurs op het laatste momen t tweehonderd asielzoekers voor één nacht op die niet in Ter Apel terecht konden. Burgemeester Sharon Dijksma noemde de situatie toen "wederom extreem schrijnend". Sinds eind juni vangt Amersfoort honderd asielzoekers voor enkele weken op in sporthal Zielhorst.