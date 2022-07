Studenten gebruiken steeds vaker ADHD-medicijnen om zich te focussen: 'Ze experimenteren met hun hersenen'

Studenten gebruiken de medicijnen vaak om drukke studieperiodes door te komen. zoals tentamenweken of het schrijven van een scriptie. "Ze verwachten dat ze zich zo beter kunnen concentreren en zich langer kunnen focussen." Dat is precies waar ADHD-patiënten de medicatie voor gebruiken, maar volgens Van der Horst is het twijfelachtig of dit ook zo werkt bij anderen. "We weten eigenlijk niet precies hoe het werkt bij mensen zonder ADHD," stelt ze, "maar we weten wel dat er ontzettend veel risico's aan kleven."