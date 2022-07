Wissel in Utrechtse provinciepolitiek: PVV-fractie stapt over naar BVNL

BVNL is vorig jaar opgericht nadat kort na de verkiezingen enkele Kamerleden van Forum voor Democratie zich afscheidden. De partij heeft op dit moment drie zetels in de Tweede Kamer. Of de partij in de Provinciale Staten van Utrecht een blijvertje is moet volgend jaar maart blijken. Dan zijn er provincieverkiezingen. BVNL is van plan in alle twaalf provincies mee te doen.