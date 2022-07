Bosboemel Amerongen: ‘De passagiers leven weer helemaal op in het bos’

Amerongen - Genieten van de buitenlucht en het geluid van de vogels in het bos is voor mensen die niet goed ter been zijn best lastig. Een lange boswandeling zit er niet in, maar daar bedacht Cocky Kok (72), in samenwerking met Utrechts Landschap, iets op: De Bosboemel. Een golfkar die anderhalf uur door het Amerongse Bos rijdt, zodat mensen met een mobiele beperking ook kunnen genieten van de natuur.