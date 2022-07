Burgemeester Houten sluit woning waar breed aanbod aan drugs te krijgen was

De afgelopen week werden meerdere woningen in de regio vanwege verschillende redenen gesloten. Zo werd gisteren in Nieuwegein nog een woning gesloten. Volgens de gemeente was daar "een gevaar voor de veiligheid van de bewoners". In Hoef en Haag sloot burgemeester Sjors Fröhlich een woning nadat daar een explosief ontplofte. In Tienhoven werd een chalet gesloten nadat daar eveneens een explosief ontplofte. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten in Hoef en Haag en Tienhoven.