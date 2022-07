Utrechtse politiek bezig met marathondebat over de toekomst van de stad

GroenLinks is de grootste partij in de coalitie. Fractievoorzitter Julia Kleinrensink is trots op de plannen die zijn vastgelegd in het coalitieakkoord. “Het college kan daarmee aan de slag, om te sturen op betaalbaar wonen, een toekomstbestendige stad en een eerlijke stad.” Ook D66 is blij met het akkoord. “We pakken ook de woningnood aan. Door ontzettend hard door te blijven bouwen, en voor nu zetten we vol in op het middensegment.”