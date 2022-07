Zomervakantie begint: werk aan de winkel voor campingeigenaren in de regio

Een rondje bellen langs campings in de provincie levert het beeld op dat het inderdaad geen slechte tijd is in camping-land. Beheerder Jan-Willem van Natuurcamping De Fazantenhof in Hollandsche Rading (88 plaatsen) vertelt: "Het is druk maar niet zo hectisch als de voorgaande twee coronajaren. Toen was het bom- en bomvol en was alles uitverkocht. Nu hebben we nog wel wat plaatsen voor als iemand een dagje eerder komt of een dagje later weg wil."