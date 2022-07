Deel van bewoners Maarssense flat mogen weer op balkon na instortingsgevaar

Vanavond zijn er bijeenkomsten voor bewoners. Een aparte voor huurders en een aparte voor eigenaren, waarvan Portaal d'r één is. In de bijeenkomst van de eigenaren wordt ook gesproken over de financiën, aangezien de Vereniging van Eigenaren (VVE) de reparatiewerkzaamheden moet betalen. Huurder Bea Jansen is vanwege problemen met haar gezondheid niet bij de bijeenkomst voor huurders. "Dat is misschien maar goed ook. Ik had mij anders veel te kwaad gemaakt."