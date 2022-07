Verdachte van opruiiende chatgroep Verzetstrijders van Utrecht voor de rechter: 'Maak een vuurzee op Daalsetunnel'

Utrecht - Oproepen tot gewelddadige rellen in Utrecht en Arnhem en het verspreiden van een lijst met mogelijke woonadressen van politici komen een 20-jarige geboren Nieuwegeiner duur te staan. De man sprak via social media onder meer over maken van molotovcocktails en het veroorzaken van een "vuurzee op de Daalsetunnel. Bij zijn aanhouding bleek hij eind vorig jaar in het bezit van een gaspistool en 80 gram amfetamine.