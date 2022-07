Utrechtse Sneltram gaat weer rijden, vanaf maandag zonder overstap naar Utrecht Science Park

Het is het waard, meent woordvoerder Ron van Dopperen van de provincie Utrecht, de partij die verantwoordelijk is voor de tramlijn. "Het scheelt al gauw 500 meter lopen en soms wel zo'n twintig minuten wachttijd. Je kunt als reiziger lekker blijven zitten in de tram en gelijk door naar het Science Park." In totaal is zo'n negen jaar gewerkt aan de vernieuwing van de Utrechtse trambaan.