'Zo gaan veel inwoners in de problemen komen': Vijfheerenlanden schrapt 4 ton subsidie voor welzijnsorganisaties

Wilma doelt op Desiree Boersma, de coördinator van de Wijkwinkel. Het heet dan wel een winkel, maar is eigenlijk 'gewoon' een steunpunt voor alle inwoners van Vianen. Medewerkers leggen maar wat graag uit hoe je belastingaangifte doet, hoe je een uitkering aanvraagt of wat er bijvoorbeeld met dat ene wetboek in een brief bedoeld wordt. "Wij zijn er voor die mensen die nét dat beetje extra hulp nodig hebben", vertelt Desiree. "Ook voor mensen die de Nederlandse taal nog niet volledig snappen. Toen we van de gemeente hoorden: er gaat 4 ton van je totale subsidie af, waren we daarom gelijk enorm teleurgesteld."