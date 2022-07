Amersfoortse die door haar zoon werd mishandeld, gekneveld en bestolen vraagt rechter om milde straf: 'Mijn moederhart is toch groter'

L. werd dezelfde avond nog door de politie aangehouden in de auto van zijn moeder. Over de ernstige verdenkingen wilde hij lang niets zeggen . Van veel van de beschuldigingen zei de zoon vandaag in de rechtbank dat hij het zich niet kon herinneren. "Nee, zo is het niet gegaan", zei hij van andere dingen die zijn moeder bij de politie had verklaard. Volgens L. kreeg hij een klap van zijn moeder en kwam het daarna tot een worsteling. Ze zouden elkaar tegen de grond hebben gewerkt en hij had haar vastgebonden om haar onder controle te krijgen. Ook dat hij haar met de dood had bedreigd, ontkende hij. Toch zei hij ook diepe spijt te hebben van wat hij zijn moeder had aangedaan. Het was nooit zijn bedoeling geweest. Door mediation zijn ze weer met elkaar in gesprek gekomen. Mogelijk gaan ze later samen in therapie.