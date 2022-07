Meer zonnestroom opwekken op Utrechtse daken, gemeente schroeft energie-ambities op

Bij de 'grote' daken waar honderden tot duizenden panelen kunnen liggen is een stijging van 45 GWh in 2020 naar 168 GWh in 2030 het doel. Een probleem daarbij is wel dat dit soort installaties voorlopig niet mag terugleveren, omdat het stroomnet die hoeveelheden nog niet aan kan. Hoogspanningsnetbeheerder Tennet verwacht dat er in 2029 genoeg capaciteit is. Dat is een belangrijke voorwaarde voor de Utrechtse ambities.