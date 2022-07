Oproep provincie over klimaatdoelen valt niet bij iedere gemeente goed: 'Windmolens blijven onbespreekbaar'

In Bunnik zitten ze voorlopig 'veilig'. Op dit moment is daar op de door de provincie gepubliceerde kaart geen onderzoeksgebied. "Toch wordt er zeker niet achterover geleund", benadrukt wethouder Hilde de Groot van P21. "We hebben een aantal zonnevelden op de planning staan, gisteren is weer een plan goedgekeurd en er zit nog een zonneveld in de pijplijn", zegt de nieuwe wethouder. "Dat we actie moeten ondernemen is duidelijk. Als ook wind nodig is om klimaatneutraal te worden, willen we daar naar kijken."