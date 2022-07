Eerder deze week werd bij het distributiecentrum ook geprotesteerd met trekkers en andere zware voertuigen. De protesterende boeren bleven toen overnachten en vertrokken in de loop van de volgende dag op last van de politie. Woensdagavond spraken agrariërs in de gemeenteraad van Woerden, waar een motie werd aangenomen om bij de provincie Utrecht en in Den Haag aan te dringen op gesprekken met boze boeren om de problemen op te lossen.