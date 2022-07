Eierautomaten steuntje in de rug voor boeren: 'Betere prijs dan bij supermarkt'

Stef van Barneveld van De Voskuilerhoef in Woudenberg is dan ook best tevreden met de automaat die sinds 2015 op zijn boerderij staat. De melk- en pluimveehouder vertelt: "Wij hebben een automaat met aardappels en eieren, en als we de kans hebben ook wat appels en peren. Het is een soort FEBO-muur waar mensen geld ingooien en dan kunnen ze wat pakken." De boer gaat ook met zijn tijd mee: "Op dit moment kan je nog alleen contant betalen, maar volgende maand komt er een nieuwe automaat waar je ook met pin kan afrekenen. Want nee verkopen, dat kan in deze branche niet."