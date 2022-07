Twee aanhoudingen tijdens drugsactie in Vianen, meer arrestaties niet uitgesloten

In de woning van de verdachten in Nieuwegein werd aan aanzienlijk geldbedrag en een voertuig in beslag genomen. De aanhoudingen maken deel uit van een groter onderzoek waarbij ondermijnende criminaliteit wordt onderzocht binnen de gemeente Houten, Nieuwegein en Vianen. Daarnaar is afgelopen mei naar aanleiding van binnengekomen informatie een onderzoek gestart.