Aannemer Wim wil monument in Zeist verduurzamen, maar loopt vast in wekenlange procedures: ‘Dit is doodzonde’

Zeist - Je huis verduurzamen is hip en loont vaak ook. Helemaal in deze tijden van woekerende energieprijzen. Iedereen wil straks isoleren, aan de warmtepomp en schroeft zonnepanelen op het dak. Dat geldt ook voor de bewoners van monumentale landhuizen zoals je die in de provincie Utrecht veel ziet. Maar het verduurzamen van dit soort oude panden is een vak apart. Wim Nagtegaal (48) uit Utrecht is gespecialiseerd in dit soort renovaties, en trekt aan de bel: hij loopt volledig vast in stroperige vergunningsaanvragen. Met als gevolg dat huiseigenaren het verduurzamen van een monument dan maar uitstellen. “Dit is doodzonde en moeten we niet willen.”