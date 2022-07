Minister Kuipers: Pride-evenementen kunnen doorgaan ondanks apenpokken

In Nederland zijn in totaal 402 Nederlanders waarbij het virus is vastgesteld. Het begint met griepachtige verschijnselen, waarna na enkele dagen blaasjes op de huid ontstaan. Dat gebeurt vooral in het gezicht, waarna het zich naar de rest van het lichaam verspreidt. Het virus blijft zich snel verspreiden in Nederland. Maandag lag dat cijfer volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu nog op 352. In twee weken tijd is het aantal gevallen verdubbeld. Mensen worden niet heel erg ziek als ze besmet raken.