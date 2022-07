Utrecht breekt belofte en weert auto toch met knip op Ledig Erf: 'Zo schoffeer je bewoners'

Ruim een jaar geleden kregen de bewoners zes varianten voorgelegd voor de nieuwe inrichting van het zuidelijk deel rond de oude binnenstad. Uit een peiling kwam een duidelijke voorkeursvariant naar voren. In die variant wordt het Ledig Erf een fietsstraat waar de auto te gast is, maar waarbij alle richtingen bereikbaar blijven. De minst populaire variant was de ‘knip’, waarbij auto’s niet meer kunnen doorrijden van het oosten van de stad naar het westen. Het Ledig Erf is de weg die buiten de singel ligt en waar vroeger buslijn 12 over reed. De knip heeft effect op een groot deel van de zuidelijke stad. Zo zal de verkeersoverlast toenemen in Hoograven, de Rivieren- en Dichterswijk en andere omliggende wijken.