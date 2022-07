Droomreis van rolstoelbackpacker Kris stopt noodgedwongen nadat Transavia rolstoel kwijtraakt

Normaal gesproken neemt Kris het vliegtuig überhaupt niet. Ze was altijd bang dat haar rolstoel beschadigd of kwijt zou raken bij het vervoer. Dat komt namelijk wel vaker voor. "Daarom pakte ik de trein." In Griekenland begaven de remmen van haar elektrische rolstoel het echter. Terugvliegen was daardoor de enige optie. "Voor de zekerheid had ik hem ingepakt in bubbeltjesplastic, met tie-wraps en touw. Ook had ik er meerdere briefjes met de tekst 'be careful' opgeplakt."