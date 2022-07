Rolstoelbackpacker Kris krijgt kwijtgeraakte rolstoel beschadigd terug

Op 's lands grootste luchthaven werd Kris echter niet verwacht. "Op Schiphol had niemand een idee wat ik kwam doen. Ik heb heel lang gewacht en toen kwam ergens uit een lift ineens een rolstoel. Ik zag dat ie van mij is, en kon 'm zo meenemen. Er werd ook niet gecheckt of die van mij is." Ze is erg verbaasd over de gang van zaken. "Ik vind het kwalijk dat de pers het eerder weet dan ik. Dat is heel naar om mee te maken. Dan verwacht je in elk geval dat je gebeld wordt."