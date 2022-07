Extinction Rebellion demonstreert bij filialen ING in Utrecht, Amersfoort en Zeist, bezetting inmiddels voorbij

Provincie Utrecht - Extinction Rebellion heeft vanmiddag de filialen van ING in onder meer Utrecht, Amersfoort en Zeist bezet. In de meeste filialen konden klanten hun bankzaken gewoon voortzetten. Maar in Utrecht was te veel hinder van de bezetting. Het kantoor is daarom door de politie eerder gesloten, aldus een woordvoerder van de bank.