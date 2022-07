Toch explosie bij woning in Huizen die uit voorzorg gesloten werd na ontploffingen in Hoef en Haag en Tienhoven

Burgemeester Niek Meijer van Huizen ging vorige week zondag uit voorzorg over tot sluiting van twee woningen aan de Roef 3 en de Roef 6 in zijn gemeente. Hij zei toen: "Mij is verzekerd dat het open houden van de woningen een gevaar kan opleveren voor de bewoners en de omwonenden. Dat is voor mij voldoende om tot voorlopige sluiting over te gaan." Iets minder dan een week later vlogen rond 02.00 uur de ramen alsnog uit de sponningen na een explosie bij het huis aan de Roef 3. Daarbij raakte niemand gewond, maar buurtbewoners moesten wel hun woning verlaten.