SP raakt enige zetel in Utrechtse gemeenteraad kwijt door opstappen Yvonne Hessel

Hessel zegt dat toen zij vier maanden geleden begon als raadslid geconfronteerd werd met een verzameling fractiemedewerkers die veel sympathie hadden voor Boudens en Eggermont. "Ik kwam in een groep die eigenlijk wilde stoppen en die best verbitterd was." Met die medewerkers kwam zij niet aan haar werk toe, vertelt ze aan RTV Utrecht. "Ik moet medewerkers hebben waar ik tegen kan zeggen 'joh, ga jij even naar dat gesprek bij de voedselbank of wil jij even dat uitzoeken.'"