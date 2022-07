Succesvolle zesde editie van de SingelSwim levert al bijna 75.000 euro op

Het idee van de SingelSwim is in 2013 ontstaan om een behandeling voor FSHD dichterbij te brengen. In 2015 is de eerste editie succesvol georganiseerd. FSHD staat voor Facio Scapulo Humerale Dystrofie, dat is een erfelijke, chronisch progressieve spierziekte waarbij de skeletspieren langzaam verdwijnen door een genetisch defect. Helaas is er nog geen enkele behandeling of medicijn beschikbaar. FSHD is een van de meest voorkomende erfelijke spierziekten ter wereld. Wereldwijd hebben meer dan 870.000 mensen FSHD. In Nederland zijn dit meer dan 2000 mensen. Dit jaar gaat een groot deel van de opbrengst naar het onderzoek van Dr. Corrie E. Erasmus, gericht op een inspanning/moeheid-studie bij kinderen met FSHD.