Corona-thuistest minder nauwkeurig als je geen klachten hebt: 'Test opnieuw als je symptomen krijgt'

Dat schrijft Medicalfacts.nl , een website met medisch nieuws voor professionals in de zorg. Bekend was al dat de gevoeligheid van zelftesten in het algemeen lager is bij mensen die geen symptomen hebben. Een proef met drie commercieel verkrijgbare zelftests tussen half januari en eind maart verbindt daar nu een getal aan. Zo'n 3.600 proefpersonen zonder klachten kregen eerst een zogenoemde PCR-test en kreeg drie zelftests mee om thuis te gebruiken. Daaruit kwam naar voren dat het merendeel van de mensen die toch besmet bleken daar via de thuistest niet achter waren gekomen.