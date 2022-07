Keten, spelen en vriendjes maken op zomerkamp in Leusden: 'Groepsvorming gaat heel snel'

Leusden - Het is om 07.30 uur opvallend rustig bij het zomerkamp in Leusden. Stilte voor de storm, de kinderen slapen nog in hun tenten in het bos. Op één jongen na. Hij doet stiekem even een plas tegen een boom. "Ze hebben nog tot ontzettend laat gekeet gisteravond. Een paar kinderen waren 's nachts nog wakker", verklaart Gerry Stapper, manager van het zomerkamp.