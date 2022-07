Herstel Westdijk Bunschoten nu écht afgerond: ‘Niet trots op waarom we hier staan, wel op het resultaat’

Van februari tot november vorig jaar is Boskalis in opdracht van het waterschap druk bezig geweest de sanering van de Westdijk af te ronden. In negen maanden tijd is er 120.000 ton aan TGG de dijk uitgehaald en dezelfde hoeveelheid aan schoon zand uit het IJsselmeer weer in de dijk gestopt. Het was een flinke bevalling. Maandenlang stond er groot materieel op de dijk, maar nu de opdracht afgerond is, is daar niets meer van te zien.