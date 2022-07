Zorgeloos op vakantie met een 'inbraakproof' huis: dit zijn de tips en trucs

Een andere tip is om met je achterblijvende buren af te spreken wie er een extra oogje in het zeil houdt. Via WhatsApp-groepen kun je de lijnen kort houden. Ook het noodnummer bellen is zeer gewenst. "112, daar vangen we boeven mee, is ons motto. Daarnaast is het belangrijk om aangifte te doen. Zo kan de politie goed in kaart brengen waar er wordt ingebroken en misschien wel extra surveillance nodig is."