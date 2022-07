Uitgestorven dino's komen tot leven in Utrechtse Jaarbeurs: 'Niet alles klopt hier, maar nog steeds is het prachtig'

"Hiervan staan er twee, is dit een Mososaurus?", vraagt Imme als hij door de donkere hallen met gekleurde lichtjes loopt. Imme is vijf en weet alles over dino's, vertelt zijn moeder. Voor hem zijn de informatieborden naast de dino's haast overbodig, want hij weet toch alles al over de dieren. "Hij is echt een encyclopedie", vertelt moeder Laurien de Vos. "We lezen hem elke avond voor en hij heeft alles onthouden. Dus hij geeft mij nu de rondleiding in plaats van ik hem", grapt ze.