'Vergeten' Oudewater krijgt alsnog vermelding in Madurodam: 'Blij dat burgemeester De Vries dit heeft aangekaart'

Het is dit jaar 450 jaar geleden dat uit de opstand tegen de Spaanse koning Nederland als zelfstandige staat ontstond. In 1572 kwamen vertegenwoordigers van twaalf steden bij elkaar in wat feitelijk een samenzwering was die het Spaanse gezag omver moest werpen. Ook Oudewater was erbij. Het werd een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog. In 1588 werd de Republiek der Verenigde Nederlanden uitgeroepen.