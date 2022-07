Uurwerk en gouden haan weer op kerk in Linschoten: ‘Ik heb de klok gemist'

Begin mei is het uurwerk en de gouden haan van de kerk afgehaald. Dat gebeurde voor het laatst in 1977 toen de materialen voor het laatst zijn gerestaureerd. Voor het eerst in de geschiedenis gebeurde dat restaureren niet volledig in Linschoten maar ging het uurwerk naar een bedrijf in Asten. Dat komt omdat, naast het schilderwerk, ook de verlichting in het uurwerk gerestaureerd moest worden. Het bedrijf in Asten is in beide gespecialiseerd.