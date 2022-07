Utrechtse veelpleger die politieauto ramde krijgt twee jaar cel

De Utrechter brak vorig jaar november samen met een handlanger 's nachts in bij een schuur van een hoveniersbedrijf in Harmelen. Op camerabeelden is te zien dat twee mannen gereedschap in een bestelbus laden en er vervolgens mee wegrijden. Twee dagen later was het weer raak bij een aannemersbedrijf in Woudenberg. Ook daar werd gereedschap gestolen en daarnaast werd nog een rode vrachtwagen meegenomen.