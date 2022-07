Hoopvol nieuws voor Utrechtse bedrijven: Gasunie verwacht (onder voorwaarden) geen gastekort in winter

Hans Grünfeld is algemeen directeur van VEMW: het in Woerden gevestigde Kenniscentrum en belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers. Zijn organisatie komt op voor de belangen van bedrijven die veel aardgas gebruiken en hij kent de signalen uit Duitsland. Volgens Grünfeld is de situatie in Nederland wel minder zorgwekkend dan bij de Oosterburen. Zo heeft Nederland meer opties om een vermindering van gas uit Rusland op te vangen door vloeibaar gas in te kopen en dat te laten lossen bij één van de terminals in het land. Die zijn er in Duitsland niet.