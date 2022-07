Veilig zwemmen in natuurwater: Dit moet je weten

"Nee zeker niet. Er zijn heel veel plassen en waters in Utrecht maar niet overal is het veilig zwemmen. En wij houden voor de provincie Utrecht 27 officiële zwemwateren in de gaten. Voorbeelden van deze plassen, zijn de Maarsseveense plassen, Cattenbroek in Woerden en het Henschotermeer in Woudenberg. Deze plassen houden wij strict in de gaten en worden aan het begin van het zwemseizoen en door de zomer heen gecontroleerd. Hier weet je zeker dat je geen blauwalgen inslikt of bacteriën binnenkrijgt."