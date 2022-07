'Slordige en lakse' oud-staatssecretaris Linschoten verdient taakstraf, oordeelt Hoge Raad

Het hof legde indertijd geen onvoorwaardelijke celstraf op omdat in het onderzoek niet is gebleken dat Linschoten het geld blijvend achterover wilde drukken. Ook speelde mee dat in het bijna acht jaar durende onderzoek nooit zwart geld is aangetroffen en dat Linschoten zowel zakelijk als privé door de kwestie is geruïneerd. Hij belandde in de bijstand, raakte zijn opdrachtgevers kwijt en zijn huis en bezittingen in Eemnes gingen onder de hamer.