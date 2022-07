Unitas-studenten steunen veteranenzorg met historische Pyreneeëntocht van oud-lid: 'Mooie man met bijzonder verhaal'

De Moulin was ook Unitas-lid en speelde een rol in het Utrechtse studentenverzet tot hij in 1943 moest vluchten. Via bezet België en Frankrijk wist hij het vrije Spanje te bereiken, waarna hij in Londen een reisverslag schreef. Het verslag is door Unitasleden in boekvorm uitgegeven en geldt voor leden als verplichte kost.