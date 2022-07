Tachtiger Henk vond na turbulente jeugd zijn thuis in Utrecht, nu zwaait hij elke dag naar voorbijgangers

"Later kwam ik bij de fraters in Utrecht terecht. Daar leerden ze me discipline, maar dat was wel een fijne tijd. Zij hielpen me ook om naar een pleeggezin te gaan. Eerst kwam ik bij een familie terecht waar het ze alleen om het geld te doen was. Voor een pleegkind kreeg je namelijk een bedrag. Maar daar wilde ik niet blijven en toen ben ik, na hulp van diezelfde fraters, in een ander pleeggezin terechtgekomen. Daar leerde ik mijn toekomstige vrouw kennen. Ze was mijn pleegzus."