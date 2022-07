Ontkenning en zwijgrecht: verdachten drugsbende Leerdam laten niets los in rechtbank

In het huis van V. in Leerdam vond de politie drugs en duizenden euros cash, onder meer in de wasmand. De man had een klusbedrijf, waarvoor hij een loods huurde in Beesd. In de loods en in voertuigen op het terrein werden onder meer grondstoffen en apparatuur gevonden om mdma, ghb en amfetamine te produceren. Er werden aantekeningen gevonden over de benodigde hoeveelheid grondstoffen en een boek met handleiding: 'Secrets of amfetamine manufacture.'