Beachvolleybaltoernooi in Utrecht mag doorgaan van rechter, ondanks late vergunning

De Stadsschouwburg vroeg de vergunning al in april aan, maar mede door een wijziging in de vergunningaanvraag kon de gemeente die pas vorige week definitief afgeven. Daar plaatst de rechter wel een kanttekening bij. Het beachvolleybaltoernooi is dit weekend, van 15 tot 18 juli, maar de vergunning werd pas op 7 juli afgegeven. Dat is vrij laat. De vraag van de rechter is dan ook simpel: "Hoe is dat gegaan?"