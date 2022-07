Unieke MRI in operatiekamer gehesen van Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht: 'Fantastische dag'

Eelco Hoving is kinderneurochirurg in het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum en hij is degene die in deze operatiekamer aan de slag gaat. Hij is blij dat de MRI-OK er nu eindelijk is. Hoving: "Het is een fantastische dag! Deze operatiekamer creëert echt de optimale situatie voor operaties bij kinderen met een hersentumor. Zo kunnen we straks de operaties zo veilig en zo goed mogelijk doen."