Flitspaal bij Vredehofstraat in Soest, OM kijkt nog naar Dalweg, 9 andere locaties afgewezen

Wethouder Osman Suna vindt het jammer, maar is ook realistisch. “We hielden er al rekening mee dat de meeste locaties mogelijk zouden afvallen. In die zin mogen we tevreden zijn met het antwoord dat we nu van het OM hebben ontvangen. Dat neemt niet weg dat veel omwonenden teleurgesteld zullen zijn met dit resultaat. En dat begrijpen we."