Utrecht neemt 'radicale' maatregel en reserveert zes weken lang alle sociale huurwoningen voor statushouders

Wethouders Streefland en De Vries erkennen dat de maatregel tot scheve gezichten kan leiden bij mensen die een huis zoeken. De wachttijd voor een huurwoning bij een corporatie in Utrecht is ongeveer elf jaar. Maar: "Met deze ingreep kleurt de rode vlag in één keer weer groen", zegt Streefland. "Dat we voor deze radicale maatregel kiezen, geeft aan hoe groot de asiel- en wooncrisis zijn."