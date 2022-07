De Bilt vangt Oekraïense vluchtelingen op in oud kantoorpand

Hoe lang precies, dat is onduidelijk. Dat hangt af van veel dingen die nu nog niet te voorspellen zijn, zoals de vraag hoe lang de oorlog tussen Oekraïne en Rusland nog duurt. "Het gebouw wordt in elk geval zo ingericht dat mensen er echt een leven op kunnen bouwen", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Of dat nu voor middellange of lange termijn is."