Eerste tijdelijke woningen voor opvang Oekraïners komen aan in Oudewater: 'Ongelooflijk wat hier verzet is'

"Gelukkig proef ik bij het overgrote deel van de Oudewatenaren dat zij klaar staan om te helpen en dat eigenlijk al een half jaar doen", vertelt de burgemeester. Volgens hem is er heel zorgvuldig nagedacht over het gebruik van deze locatie. "Is het geschikt om mensen langdurig op te vangen? Willen we hier in de toekomst toch al gaan bouwen? En het is niet alsof we in Oudewater kantoorgebouwen hebben die we om konden zetten naar opvang. Dit is de enige geschikte locatie."