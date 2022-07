Ruim een maand voor de Vuelta-start in Utrecht: 'Minder complex dan de Tour'

Looy legde de parcourspuzzel van de eerste en tweede etappe van de Vuelta in de provincies Utrecht en Brabant. Hij heeft inmiddels een bak aan ervaring, want hij was eerder nauw betrokken bij de Utrechtse Giro in 2010 en de Tourstart in 2015. De afgelopen periode was Looy in golfbewegingen druk met de Vuelta, maar nu het evenement dichterbij komt, zit hij er vol in. "Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de inrichting van de start en finish, met het Village Départ en perscentrum in de Jaarbeurs en we checken of alle doorkomstgemeenten goed weten wat ze te doen staat en hoe het gaat met de inzet van vrijwilligers." Knelpunten zijn er niet meer wat betreft de routes, stelt Looy. "Het gaat er nu om dat we het zo inrichten en uitvoeren zoals we bedacht hebben."