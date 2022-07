Nog geen zomervakantie voor 200 kinderen in Nieuwegein om 'taalarme periode te verkorten'

Terwijl veel leeftijdsgenootjes waarschijnlijk lekker aan het zwemmen zijn, zitten de kinderen hier dus in hun zomerse kleren in het klaslokaal. "In het begin klonk het best stom, maar het is eigenlijk best leuk", vindt Kainoa. Hij zit in groep 7 en gaat na de zomervakantie naar groep 8. Samen met zijn tijdelijke klasgenoten leert hij deze week hoe je een eigen bedrijf kunt opzetten.