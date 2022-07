Verdachte ontkent dat hij Utrechtse (84) wilde verkrachten: 'Wat moet ik met zo'n oude vrouw?'

De man liep, toen hij ervandoor ging, langs twee buren die het gegil hadden gehoord. Hij mompelde in het Engels dat hij op zoek was naar een Afrikaanse familie die in de buurt zou wonen. Omdat ze de situatie niet vertrouwde had de buurvrouw de politie al gebeld, maar de belager wist te ontkomen. Verdachte O.S. werd een maand later aangehouden, omdat hij vaker met de politie in aanraking was gekomen in de Amstelstraat en zijn signalement overeen kwam met dat van de dader. Een jaar eerder werd hij in de straat aangehouden na een melding over een verwarde man die 's nachts in huizen en auto's gluurde. Ook zou hij bij iemand thuis voor problemen hebben gezorgd.