Waar moeten senioren elkaar straks ontmoeten in Stichtse Vecht?

Van Lienden steekt, naast het KBO, ook energie in de vormgeving van een nieuwe seniorenvereniging: Vechtse Plussers. Voorzitter Gisela Pel legt uit hoe dit precies in lijn is met de visie van de gemeente: "In het begin zal er veel centraal georganiseerd moeten worden, maar de bedoeling is dat uiteindelijk het balletje zelf gaat rollen." Activiteiten die Pel nu voor zich ziet, zijn een stuk actiever dan die hier vandaag in De Vondel te zien zijn. De focus gaat meer uit naar het vitaal blijven en bewegen. "Zwemmen, fietstochten, wildplukwandelingen, alles waar de nieuwe groep senioren zin in hebben."